Camdaki Kız'dan muhteşem veda... Final bölümü ekrana kilitledi

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Dizinin final bölümünde;

Hayri'nin boşanma oyununa inanmayan Laz Kızı, avukat arkadaşından yardım istedi. Sonuç Laz Kızını çıldırttı.

Kandırılmış olmayı hazmedemeyen Laz Kızı, Hayri'yi arayarak Türkan'dan helallik almak istediğini söyledi.

Kendisini bekleyen sondan habersiz olan Hayri, bu teklifi geri çevirmedi.

Hayri önce kızlarıyla sonra da Türkan ile vedalaştı. Onlara uygun bir dille artık aynı evde yaşayamayacaklarını anlatan Hayri, çocuklarının annesinden helallik istedi.

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Laz Kızı, hesaplaşmak için Türkan'ın evinin kapısına geldi. Eşyalarını alıp evden ayrılan Hayri, beklemediği anda Laz Kızı'nın kalbine sapladığı bıçakla yere yığıldı.

Hayri'nin başına gelenleri gören Türkan'ın çığlıkları mahalleyi inletti.

Sevdiği adamı gözünü kırpmadan öldüren Laz Kızı, emniyete giderek teslim oldu.

LAZ KIZI TELİM OLDU

Ben sanırım birini öldürdüm...

Türkan için en zor şeylerden biri de Nalan'a haber vermekti.

Çalan telefona son anda uyanan Nalan, Zeynep'in sesini duyunca panik oldu.

Nalan Abla babam yaralandı nolur gel

Nalan, vakit kaybetmeden Hafiş'i de yanına alarak Hayri'nin evine gitti.

Hayri'den hesap sormak için restoranın önüne giden Sedat, kötü haberi tesadüfen öğrendi.

Evin önüne geldiğinde Hayri'nin ceset torbasının içinde ambulansa konulduğunu gören Nalan donup kaldı.

NALAN, HAYRİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ

En kısık sesi ile Türkan'a sadece 'öldü mü?' diyebilen Nalan, olanlardan dolayı kendini suçladı.

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Benim yüzümden oldu. O kadının abileri benimle görüştüğünü öğrendiler...

Türkan ve Murat'ın konuşmasını duyan Nalan, olayların hiç de Hayri'nin anlattığı gibi olmadığını öğrendi.

Hayri beni korumak için saklamadı tüm bunları benden... Ben Hayri'nin o kadına aşık olduğunu öğrenmeyeyim diye sakladı... Napalım Allah rahmet eylesin!

Gerçekleri öğrenince bambaşka bir ruh haline geçen Nalan, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladı.

Nalan'ın bu hali Hafiş ve Türkan'ı endişelendirdi.

Hayri'nin ölüm haberi Koroğlu Köşkü'ne de bomba gibi düştü. Bir yandan yemeği boğazına düğümlenen diğer yandan ise renk vermemeye çalışan Billur, hamileliğini neden göstererek kahvaltı masasından kalktı.

Sedat, Hayri'nin defin işlemleri için Tako'yu görevlendirdi.

HAYRİ'NİN CENAZESİNİ SEDAT KALDIRDI

Nalan için endişelenen Billur, arkadaşının yanına koştu. İçinde tuttuklarını bir çırpıda anlatan Nalan, kendini suçlamaya devam etti.

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Ben şu kafamla, bu halimle bu yaşa çok iyi gelmişim. Vallahi bravo bana! O da sevmemiş beni... Benim kaderim herhalde bu. Kimseye sevdiremedim kendimi

Nalan, tanıdık bir yüzle karşılaşmaktan çekindiği için cenazeye katılmama kararı almıştı ancak bu karar uzun sürmedi.

Eski günlerin hatırına Hayri'ye veda etmek isteyen Nalan, Billur'dan yardım istedi.

Benim onu uğurlamam lazım ama nasıl?

Mercan, babasının ölümüyle birlikte derin bir sessizliğe gömüldü. Muzaffer ve Billur, küçük kıza yardımcı olabilmek için harekete geçtiler...

Hayri'nin mezarına giden Nalan, Billur'a Sedat ile karşılaşmasını anlattı.

Aramızda olanları biliyormuş. Sonumuzun böyle olmasına üzülmüş. 'bir ihtiyacın, sıkıntın olursa ben buradayım' dedi...

Günün sonunda taziye evine gelen son ziyaretçi Sedat'tı. Mercan'ın sessizliğini öğrenen Sedat, onu konuşturmayı başardı.

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1 Yıl sonra...

Türkan, kızlarını da yanına alarak Nalan ve Hafiş'in yanına taşındı.

Babasının izinden giden Nalan, 'Merhem' adını verdiği ilk sergisini açtı.

Doğum gününü kutlamak için Nalan'ı yemeğe çıkaran Sedat, ondan bir şans daha istedi.

NALAN VE SEDAT YENİDEN BİR ARADA

Tekrar ama ilk kez gibi benimle evlenir misin Nalan?

Dizinin son sahnesinde;

Nalan, yıllar önce 'Koroğlu' soyadını ardında bırakarak çıktığı konağa bu kez anne olarak geri döndü...

FİNAL BÖLÜMÜ SOSYAL MEDYAYA DA DAMGA VURDU

* Ne Türkan'a ne Nalan'a nede Laz Kızına üzüldüm sadece bu iki kızın o anı yaşayıp babasız kalması yaktı yıktı...

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* Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir...

* Burcu Biricik, hiç konuşmadan sadece gözleri ile oyunculuk dersi veriyor!

* Beni bu dünyada kimse sevmemiş! Ahh be Nalan yalnız değilsin...

* Oynadığı her karakteri benimseyip öyle güzel yansıtıyor ki karşıya, emeklerine sağlık. İyi ki Burcu Biricik

* İyi ki hayatımızdan geçtin Nalan