'Camdaki Kız'da sürpriz ayrılık... Feride’ye veda ettiler

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Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan’ın annesi Feride’ye hayat veren Nur Sürer, dizinin 29 Aralık’ta yayınlanacak bölümünde son kez izleyici karşısına çıkacak.

Usta oyuncuya son çekim gününde sürpriz yapan rol arkadaşları onun için pasta kesti. Oyuncular birlikte çekilen karelerini sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı.

Enis Arıkan, Nur Sürer için yaptırdığı pastaya ‘Nur yüzlüm’ yazdırdı. Ünlü oyuncu pastayı “Nur yüzlüme pasta yaptırdım. Sana bayılıyoruz” notuyla Instagram’ın Hikâye bölümünde paylaştı.

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