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'Camdaki Kız'da sürpriz ayrılık... Feride’ye veda ettiler

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#Camdaki Kız#Nur Sürer#Kanal D
Camdaki Kızda sürpriz ayrılık... Feride’ye veda ettiler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 08:03

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Camdaki Kız” ekibi Nur Sürer’e veda etti.

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Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan’ın annesi Feride’ye hayat veren Nur Sürer, dizinin 29 Aralık’ta yayınlanacak bölümünde son kez izleyici karşısına çıkacak.

Camdaki Kızda sürpriz ayrılık... Feride’ye veda ettiler

Usta oyuncuya son çekim gününde sürpriz yapan rol arkadaşları onun için pasta kesti. Oyuncular birlikte çekilen karelerini sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı.

Camdaki Kızda sürpriz ayrılık... Feride’ye veda ettiler

Enis Arıkan, Nur Sürer için yaptırdığı pastaya ‘Nur yüzlüm’ yazdırdı. Ünlü oyuncu pastayı “Nur yüzlüme pasta yaptırdım. Sana bayılıyoruz” notuyla Instagram’ın Hikâye bölümünde paylaştı.

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Camdaki Kızda sürpriz ayrılık... Feride’ye veda ettiler

CAMDAKİ KIZ'IN 62. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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#Camdaki Kız#Nur Sürer#Kanal D

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