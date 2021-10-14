Camdaki Kız'da Cana'nın kocası Alp (Tolga Çıklaçiftçi) kimdir?

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Tolga Çıklaçiftçi 1 Ocak 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Tolga Çıklaçiftçi daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yaptı.



Daha önce farklı kurslarda oyunculuk teknikleri ve kamera önü oyunculuk üzerine eğitimler alan Tolga Çıklaçiftçi, tiyatro ile de yakından ilgilenmekte ve hâla aktif olarak sahne almaktadır.



Çeşitli markaların reklam filmlerinde yer alan Tolga Çıklaçiftçi daha önce Kocan Kadar Konuş, Diriliş Ertuğrul, Akasya Durağı, Aşk Laftan Anlamaz, Celal ile Ceren gibi projelerde bulundu. Tolga Çıklaçiftçi bu sezon Camdaki Kız dizisinde Cana’nın kocası Alp’i canlandırıyor.