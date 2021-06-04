Camdaki Kız 8. son bölümde Cana'dan Feride'ye şok itiraf! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Her hafta perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'ın 3 Haziran tarihli 8. bölümünde şoke eden gelişmeler yaşandı. Sedat'ın Cana'dan kurtulmak istediği son bölümde Rafet Bey'in devreye girerek Cana'yı tehdit etmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Final anında ise Cana Sedat ilişkisini öğrenen Feride'nin ilerleyen bölümde neler yapacağı merak konusu oldu. Camdaki Kız son bölümü aşağıdaki ekrandan full HD izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 3 Haziran Perşembe yayınlanan 8. Bölümde Cana, Feride'ye Sedat'la ilişkisini itiraf ediyor!

Muzo odasında fenalaşan Nalan’ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır? Rafet ve diğerleri neler olduğunu anlamaya çalışır.

Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, önce Nalan'la görüşmeye karar veriyor. Selen'in bu görüşmeden haberi olmadan Cana'yı uyarmış olması sonucu değiştirmiyor. Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine gidiyor. Rafet, bu kez Cana'yı Sedat ve Nalan'dan uzak durması için tehdit ediyor.

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana, onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek mi?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ'IN KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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