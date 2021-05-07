Camdaki Kız 5. son bölüme Sedat'ın Cana kararı damga vurdu... İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 5. son bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusu ile hem ekranlara hem de sosyal medyaya damga vuran Camdaki Kız 5. bölümü ile Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Sedat, verdiği kararla Cana defterini kapatırken, Nalan ile yeni bir yola başlaması ekran başındakileri şoke etti. Nalan’ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışan Feride'nin tavırları ise heyecan dolu anlara sahne oldu. Diziyi aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 6 Mayıs Perşembe yayınlanan beşinci bölümde Sedat'ın geçirdiği kaza her şeyin seyrini değiştiriyor.

Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan’ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Feride ise Sedat’ın Cana’ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan’ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Nalan’ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür. Rafet sonunda dayanamaz, Sedat’ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder. Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.

Sedat, Cana'dan sonra başına gelenlere ve babasından gördüğü şefkate karşılık ikinci bir şans yakalar. Bu şansından Nalan'la birlikte olarak devam edeceğini düşünen Sedat, Nalan'a yüzüğü tekrar geri verir. Nalan ve Sedat birlikte olmak için birbirlerine söz verir ve aşklarını herkese ilan ederler.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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