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Camdaki Kız zirvedeki yerini korudu…

#Camdaki Kız#Kanal D#Gülseren Budayıcıoğlu

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her Perşembe akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Camdaki Kız, yayınlanan 13.bölümüyle de yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizi, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategorisinde 7,30 reyting 20,36 izlenme payı ile, AB kategorisinde 9,49 reyting 26,87 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 9 reyting 23,01 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 13. bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına bir kez daha damgasını vurdu.

 Nalan ve Hayri’nin düğün sonrası ilk karşılaşması…

Rafet, konağı sinirle terk ettikten sonra geçirdiği kalp krizinden Hayri sayesinde kurtuldu ve Hayri’yi yakından tanıyınca onu sağ kolu yapıp şoförü olarak işe almaya karar verdi. Rafet’e Sedat’la beraber bir özür ziyareti yapan Nalan, Hayri ile ilk kez yüz yüze geldi. Feride’ye de özür amaçlı bir ziyaret yapan Nalan, bu kez Feride’nin çocuk şartıyla karşılaştı. Şirketteki pozisyonundan vazgeçen ve yerine kimin geleceğini kendi çocuklarına bırakan Rafet’in bu kararı Selen ve Sedat’ın arasındaki rekabeti artırdı.

 Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

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Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de…

 

 

 

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#Camdaki Kız#Kanal D#Gülseren Budayıcıoğlu