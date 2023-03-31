Camdaki KÄ±z zirvede

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GÃ¼lseren BudayÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan uyarlanan ve gerÃ§ek bir hayat hikayesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Camdaki KÄ±zâ€™Ä±n dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ heyecan dolu anlarÄ±yla perÅŸembe akÅŸamÄ±na damgasÄ±nÄ± vurdu.
Nalanâ€™Ä±n Hayriâ€™nin kapÄ±sÄ±nda belirmesiyle biten bÃ¶lÃ¼m izleyiciden bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.
Camdaki KÄ±zâ€™Ä±n sÃ¼rpriz geliÅŸmelerle dolu 73â€™Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 6 Nisan PerÅŸembe akÅŸamÄ± Kanal D ekranÄ±nda olacak.
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Camdaki KÄ±z her PerÅŸembe akÅŸamÄ± saat 20.00â€™de Kanal Dâ€™de.