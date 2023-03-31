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Camdaki KÄ±z zirvede

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Camdaki KÄ±z#Camdaki KÄ±z Reyting#Kanal D
Camdaki KÄ±z zirvede
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 31, 2023 11:08

Kanal Dâ€™nin yapÄ±mÄ±nÄ± OGM Picturesâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi sevilen dizisi Camdaki KÄ±z, 72â€™nci bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle Total kategorisinde 6,57 reyting ve 16,09 izlenme payÄ±, Ab kategorisinde 7,57 reyting ve 20,34 izlenme payÄ±, 20+ Abc1 kategorisinde ise 7,83 reyting ve 18,64 izlenme payÄ± ile perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nÃ¼n en Ã§ok izlenen dizisi oldu.

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GÃ¼lseren BudayÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan uyarlanan ve gerÃ§ek bir hayat hikayesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Camdaki KÄ±zâ€™Ä±n dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlanan son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ heyecan dolu anlarÄ±yla perÅŸembe akÅŸamÄ±na damgasÄ±nÄ± vurdu.

Camdaki KÄ±z zirvede

Nalanâ€™Ä±n Hayriâ€™nin kapÄ±sÄ±nda belirmesiyle biten bÃ¶lÃ¼m izleyiciden bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Camdaki KÄ±z zirvede

Camdaki KÄ±zâ€™Ä±n sÃ¼rpriz geliÅŸmelerle dolu 73â€™Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 6 Nisan PerÅŸembe akÅŸamÄ± Kanal D ekranÄ±nda olacak.

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Camdaki KÄ±z zirvede

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Camdaki KÄ±z her PerÅŸembe akÅŸamÄ± saat 20.00â€™de Kanal Dâ€™de.

Gözden KaçmasÄ±nÃ–ÄŸrendiÄŸi gerÃ§ekle bir kez daha yÄ±kÄ±ldÄ±: Gece yarÄ±sÄ± sÃ¼rpriz misafirÖÄŸrendiÄŸi gerçekle bir kez daha yÄ±kÄ±ldÄ±: Gece yarÄ±sÄ± sürpriz misafirHaberi görüntüle
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#Camdaki KÄ±z#Camdaki KÄ±z Reyting#Kanal D

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