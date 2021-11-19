Camdaki Kız yine zirvede yer aldı…

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın bu bölümünde havaalanına giderek Sedat’ı eve döndürmeyi başaran Nalan, Rafet Bey’i de çocuklarını affetmeye ikna etti. Tüm ailesini tekrar konakta toplayan Rafet, onlara bir şans daha verdi. Feride’nin de ısrarlarıyla kendisine gelen dergi kapak çekimi teklifini kabul eden Nalan, Sedat’a karşı gücü eline almak üzere harekete geçmeye başladı. Muzo ise Nalan’a benzetmeye çalıştığı yalancı sevgilisi Melisa’yı Nalan ve Sedat ile tanıştırdı. Nalan, Sedat’ı Cana ile yakalayacağını zannederken Cana ile buluşmaya gelenin Adil olduğunu gördü.

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Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….