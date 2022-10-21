Camdaki Kız yine zirvede... 53'üncü bölüme Sedat'ın, Nalan ve Hayri'yi yakalaması damga vurdu!

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 53’üncü bölümü heyecan dolu sahneleriyle perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın bu haftaki bölümünde Nalan ise yeni bir başlangıç yapmanın heyecanı içindeyken, Feride'nin Cana'yı kaçırması çarpıcı gelişmelerden oldu. Sedat'ın ne yapacağı merak konusu olurken, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması haftaya dizide çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi.



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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat'ın bitmek bilmeyen eğlence hayatı Nalan'ın canına tak eder. Sedat ve Nalan son olayda yine ayrı dünyanın insanı olduklarını bir kez daha anlarlar. Nalan, son yaşanan olayda Sedat'ı kafasında da bitirir. Tako, Nalan'ın odasına not bırakmak isteyince Feride, Tako'yu izlemiş ve suçüstü görmüştür. Tako'nun odasını basan Feride, Tako'ya bunun hesabını sorar. Tako, özür dileyip yalvarsa da Feride Tako'nun canına okur.

Cana'nın Sedat'tan olan bebeği aldırmadığını öğrenince yeni bir plan yapar. Cana'yı ele geçiren Feride, adamlarıyla birlikte Cana'yı kaçırır.



Feride, Cana'ya ne yapacak? Feride, Cana'yı kaçırdıktan sonra Rafet'le konuşmak için buluşur. Feride, Rafet'e her şeyi itiraf eder ve Cana'nın bebek beklediğini ve bu bebeğin babasının Sedat olduğunu söyler. Rafet'in tepkisi ne olacak? Sedat, Nalan'ı aramaya çıkınca da arabanın içerisinde Hayri'yle Nalan'ı görür. Nalan, bu durumdan nasıl sıyrılacak?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 54. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan ile Hayri yakınlaşıyor!

Nalan ile Hayri iyiden iyiye yakınlaşmaya başlar. Muzo ise Nalan'a olan aşkından adeta kahrolur. Diğer taraftan Feride, Selen'in Nalan hakkında söylediklerine dayanamaz ve saçından tuttuğu gibi tehdit eder.

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Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!