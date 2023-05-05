Camdaki Kız yine zirvede…

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan son bölümü heyecan dolu anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Yeni bölüm tanıtımı izleyiciyi meraklandırdı.

Nalan Koroğlu Ailesi'nin evine geri döner ancak gelinleri olarak değil konukları olarak. Arkadaşını en mutlu gününde yalnız bırakmayan Nalan, Sedat ile karşılaşır. Hayri ise Nalan'ın Sedat ile muhatap olmasından rahatsız olur. Öte yandan Hayri'nin çalıştığı restorana müşteri olarak gelen kadın Hayri'nin ilgisini çeker.

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Camdaki Kız’ın sürpriz gelişmelerle dolu 78’inci bölümü 11 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D ekranında olacak.

Camdaki Kız her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.