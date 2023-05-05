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Camdaki Kız yine zirvede…

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#Camdaki Kız#Gülseren Budayıcıoğlu#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 11:35

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği sevilen dizisi Camdaki Kız, 77’nci bölümüyle Total kategoride 5,26 reyting, 13,55 izlenme payı, Ab kategorisinde 5,30 reyting ve 15,37 izlenme payı, 20+ Abc1 kategorisinde ise 6,44 reyting ve 15,62 izlenme payı ile perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan son bölümü heyecan dolu anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu. 

Camdaki Kız yine zirvede…

Yeni bölüm tanıtımı izleyiciyi meraklandırdı.

Nalan Koroğlu Ailesi'nin evine geri döner ancak gelinleri olarak değil konukları olarak. Arkadaşını en mutlu gününde yalnız bırakmayan Nalan, Sedat ile karşılaşır. Hayri ise Nalan'ın Sedat ile muhatap olmasından rahatsız olur. Öte yandan Hayri'nin çalıştığı restorana müşteri olarak gelen kadın Hayri'nin ilgisini çeker.

Camdaki Kız yine zirvede…

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Camdaki Kız’ın sürpriz gelişmelerle dolu 78’inci bölümü 11 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D ekranında olacak.

Camdaki Kız her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

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#Camdaki Kız#Gülseren Budayıcıoğlu#Kanal D

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