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Camdaki Kız yine zirvede!

#Camdaki Kız#Kanal D#Burcu Biricik
Camdaki Kız yine zirvede

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”, 14’üncü bölümüyle günün galibi oldu. Balayına çıkan Nalan ile Sedat’ın yakınlaşması seyirciyi ekrana kilitledi.

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KANAL D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi “Camdaki Kız”ın perşembe günü yayınlanan 14’üncü bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; Total kategoride 7,06 reyting yüzde 19,71 izlenme payıyla, AB kategorisinde 7,80 reyting yüzde 22,67 izlenme payıyla, ABC1 kategorisinde ise 8,25 reyting yüzde 21,23 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Orhan Eşkin, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler yer alıyor.

Camdaki Kız yine zirvede

CANA PLAN PEŞİNDE

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin son yayınlanan bölümünde; Nalan ve Sedat yakınlaşacakken, buna şahit olan Cana kendi planını uygulamaya koyup Sedat’la baş başa kalmayı başardı. Nalan, Hafize’nin endişelendiren telefonu üzerine Hayri ile Feride’yi görmeye gitti. Sedat, Cavit’in yardımıyla aldığı kredi ile Rafet’in gözüne
girerken, Nalan’ı da gecikmiş balaylarına çıkardı.

 

 

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#Camdaki Kız#Kanal D#Burcu Biricik