Camdaki Kız yine Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek

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Camdaki Kız’ın yarın akşam Kanal D'de ekrana gelecek 49’uncu bölümü yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Nalan’ın, Hayri ile yakınlaştığı anları kim gördü? “Ne yaptığını biliyorum” diyerek Nalan’a mektup yazan kişinin amacı ne?

Hayri ile yakınlaşmasının duyulacağı korkusunu yaşayan Nalan ne yapacak?

Mektubu yazan kişiyi bulabilecek mi?

Feride kızı ile ilgili gerçekleri öğrenecek mi?

SEDAT HAPİSTEN ÇIKABİLECEK Mİ?

Hapse düşen Sedat günlerini büyük bir buhran içinde geçirmektedir. Akıl sağlığını yitirme noktasına gelmiştir. Peki babası Rafet Bey oğlunun yakarışlarına kulak verip, onu cezaevinden çıkarmak için adım atacak mı? 49’uncu bölümde bu soru cevap bulacak.

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DÜĞÜNDE TERKEDİLEN MUZO CANINA MI KIYDI?

Muzo’nun odasından gelen sesler üzerine aile kapıyı kırarak içeri girmişti. Yerde hareketsiz bulunan Muzo canına mı kıydı? Pera, yaşananları duyup Muzo’ya dönecek mi?

Tüm bu sorular Camdaki Kız'ın yeni bölümünde yanıt bulacak.

CAMDAKİ KIZ'IN HAYRİSİ: HERKESİ GÜZEL BİR SERÜVEN BEKLİYOR

Dizide 'Hayri' karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan da dizinin yeni sezonu ile ilgili ipuçları verdi.

Ceyhan "Yeni sezon başladığı için herkesle ortak bir sevinç yaşıyoruz. Gayet keyifli gidiyor. Birbirini seven bir ekibiz, sömestr tatili biter herkes bir araya gelir ya, öyle bir sevinç bizimki" dedi.

Ünlü oyuncu, yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediğine dair “Biz hikayemize güveniyoruz. Ekip arkadaşlarımın yanı sıra usta oyuncularımız olsun, yönetmenimiz olsun çok görmediğim bir havamız ve auramız var. Hayri ve Nalan’ın daha da yakınlaştıklarını izliyoruz zaten. Daha fazlasını bizde bilmiyoruz. Senaryo her geldiğinde hepimiz o an öğreniyoruz. Nalan ve Hayri ya da diğer karakterlerimiz fark etmez, herkesi güzel bir serüven bekliyor bence" şeklinde konuştu.

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OYUNCU KADROSU

Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinin oyuncu kadrosunda, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nın dışında; Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Hamza Yazıcı, Merve Polat, Feri Baycu Güler,Tamer Levent, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakut yer alıyor.

YARIN AKŞAM KANAL D’DE

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan, yayınlanan her bölümü ile çok izlenen dizisi Camdaki Kız yeni bölümüyle yarın akşam (22 Eylül Perşembe) saat 20.00'da Kanal D'de.