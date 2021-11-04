Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Sedat nerede, neden yok?

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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özeti paylaşıldı. 4 Kasım Perşembe günü yayınlanacak bölüme dair ipuçları veren fragmanda Sedat'ın ortadan kaybolduğu haberi ortalığı bir kez daha karıştırıyor.

Camdaki Kız Yeni Bölümde Neler olacak?

Rafet’in Yönetim Kurulu’ndan ayrılmayacağını açıklaması ve yarattığı kaos, Selen’in evi terk etmesine Sedat’ın da hisselerini Cavit’e satmayı teklif etmesine neden olur. Gülcihan olanlardan Rafet’i suçlarken Nalan, Sedat’tan haber alamadığı için çok endişelidir. Koroğlu Konağı’nda olup bitenleri ne yapıp edip öğrenen Feride, kendi yöntemlerini uygulamaya koyulur.

Sedat'ın ortadan kaybolmasının ardından Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır.

Muzo'nun artık duruma el atması gerekir ve önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında ise Nalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir.