Camdaki Kız sosyal medyaya damga vurdu: Sana dünyayı zindan ederim!

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakteri dizinin ilk sahnesi ile sosyal medyaya damga vurdu. Annesi Feride ile Nalan arasında geçen diyalog izleyenleri derinden etkiledi. Küçük yaştan beri kıyafetlerinden beslenmesine kadar annesinin baskılarına maruz kalan Nalan'ın, ilk regl olduğu gün annesinin erkekler ve namus konusunda verdiği öğütleri hatırlaması etkileyici anlara neden oldu.

İLK SAHNE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kızı Nalan'ı banyodan sonra giydiren Feride'nin katı tavırları merak uyandırırken, Nalan'ın geçmişte yaşadığı ve sır gibi sakladığı travması ilk sahnede bazı ipuçlarını verdi.

Geçmişi hatırlayan Nalan'ın ilk regl olduğu döneme gittiği anda annesinin, "Bunu da giyeceksin. Her genç kıza bu yaşlarda başlar. Namusunla evlenene kadar bu giyilecek." diyerek telkinde bulunması ekranlara geldi.

Kızına sıkı bir korse giydiren anne Feride'nin, "Kendini erkeklerden korumalısın. Nikah memurunun karşısına çıkana kadar kimsenin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Eğer öyle bir şey yaparsan, seni evlatlıktan reddederim. Benden gizli bir şey yaparsan nasıl olsa duyarım, sana dünyayı zindan ederim." sözleri ilk bölümde yer alan çarpıcı gelişmelerden oldu.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?