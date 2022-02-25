Camdaki Kız 32. son bölümde Nalan aldatıldığını öğrendi! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İngiltereden Rusyaya dev yaptırımlar Rus bankalar finansal sistemden çıkarılıyorİngiltere'den Rusya'ya dev yaptırımlar! Rus bankalar finansal sistemden çıkarılıyor#Boris Johnson
Rusya ekonomisi ateş altında Avrupa Birliği de harekete geçtiRusya ekonomisi ateş altında! Avrupa Birliği de harekete geçti#AB
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, herkes korkuyorZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, herkes korkuyor'#Volodimir Zelenski
Seferberlik ilan edildi Bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor...Seferberlik ilan edildi! Bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor...#Rusya
Rusyaya küresel ekonomik darbe Putin sonuçlarına katlanacak diyerek duyurduRusya'ya 'küresel ekonomik' darbe! 'Putin sonuçlarına katlanacak' diyerek duyurdu#Biden
Moskova karıştı Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...Moskova karıştı! Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...#Rusya
Başka çaremiz yoktu dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz'Başka çaremiz yoktu' dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz#Putin
Ayrıntıları açıkladı Ukraynadaki Türk vatandaşları böyle tahliye edilecekAyrıntıları açıkladı! Ukrayna'daki Türk vatandaşları böyle tahliye edilecek#Mevlüt Çavuşoğlu
Talimat Bidendan: Binlercesi yola çıkıyor Rusyanın saldırısına NATO yanıtıTalimat Biden'dan: Binlercesi yola çıkıyor! Rusya'nın saldırısına 'NATO yanıtı'#ABD
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ukraynadaki diplomatik misyonlarımız devam ediyorAK Parti Sözcüsü Çelik: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız devam ediyor#Ömer Çelik
Batıya bir kez daha seslendi: Yarın bu savaş sizin kapınızı vurabilirBatı'ya bir kez daha seslendi: Yarın bu savaş sizin kapınızı vurabilir#Zelenski
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli Rusya-Ukrayna açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli Rusya-Ukrayna açıklaması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Set kavgası kitap oldu: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmışSet kavgası kitap oldu: Üç saat bekletince 'saygısızsın' diye bağırmış #Charlize Theron
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Camdaki Kız 32. son bölümde Nalan aldatıldığını öğrendi! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi
Camdaki Kız 32. son bölümde Nalan aldatıldığını öğrendi İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 32. son bölüm izleme ekranı internetten yayınlandı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız'ın 24 Şubat akşamı ekranlara gelen son bölümünde Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan’ı kaybetmemek için elinden geleni yaparken Alp'in anlattıkları heyecanlı gelişmelerden oldu. Dizinin final sahnesinde Nalan'ın aldatıldığını öğrenmesi ekranlara damga vurdu. Gerçeklerle yüzleşen Nalan’ın ne kadar vereceği gözleri yeni bölüme çevirdi. İşte, Camdaki Kız son bölüm full HD izleme ekranı ve 32. son bölümde yaşanan gelişmeler.

Haberin Devamı

Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Camdaki Kız'ın 32. son bölümünde Sedat ve Cana’ya baskın yapan Nalan'ın ikisine haddini bildirmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Cana'nın Sedat'la ilişkisi olduğunu öğrenen Nalan'ın buluşmaya gittiğini öğrenen Feride'nin sinir krizi geçirmesi ise gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Camdaki Kız 32. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm cesaretiyle Cana’nın karşısına çıkan Nalan, Sedat’la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Nalan, Cana'nın Sedat'la arasında ilişki olduğundan artık emindir. Sedat, Cana'yla olan ilişkinde gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan’ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Ancak Feride'nin de konakta bulunmasıyla iyice köşeye sıkışır. Nalan'ın gözü artık Sedat'ın üzerindedir. Sedat için kaçacak bir yer kalmamıştır.

Haberin Devamı

Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri’yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar. Hayri'nin ilgisini günden güne Nalan'a hissettirmesi Nalan'a inanılmaz iyi geliyor. Nalan, kendindeki bu değişimin farkında olsa da değişmekten korkmuyor. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan’ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp’in anlatacakları tüm planlarını bozar. Nalan, sonunda şüphelerinden emin olur ve Cana'nın Sedat'la ilişkisi olduğunu öğrenir. Feride ise bu sırada Nalan'ın Alp'le buluştuğunu öğrenince sinir krizi geçirir. Nalan, şimdi ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna