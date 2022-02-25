Camdaki Kız 32. son bölümde Nalan aldatıldığını öğrendi! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Camdaki Kız'ın 32. son bölümünde Sedat ve Cana’ya baskın yapan Nalan'ın ikisine haddini bildirmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Cana'nın Sedat'la ilişkisi olduğunu öğrenen Nalan'ın buluşmaya gittiğini öğrenen Feride'nin sinir krizi geçirmesi ise gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Camdaki Kız 32. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm cesaretiyle Cana’nın karşısına çıkan Nalan, Sedat’la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Nalan, Cana'nın Sedat'la arasında ilişki olduğundan artık emindir. Sedat, Cana'yla olan ilişkinde gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan’ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Ancak Feride'nin de konakta bulunmasıyla iyice köşeye sıkışır. Nalan'ın gözü artık Sedat'ın üzerindedir. Sedat için kaçacak bir yer kalmamıştır.

Haberin Devamı

Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri’yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar. Hayri'nin ilgisini günden güne Nalan'a hissettirmesi Nalan'a inanılmaz iyi geliyor. Nalan, kendindeki bu değişimin farkında olsa da değişmekten korkmuyor. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan’ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp’in anlatacakları tüm planlarını bozar. Nalan, sonunda şüphelerinden emin olur ve Cana'nın Sedat'la ilişkisi olduğunu öğrenir. Feride ise bu sırada Nalan'ın Alp'le buluştuğunu öğrenince sinir krizi geçirir. Nalan, şimdi ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.