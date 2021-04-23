Camdaki Kız 3. son bölüme damga vuran sahne: Nalan Sedat'ın gizli aşkını öğrendi! İşte son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 3. son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 22 Nisan Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'ın son bölümünde Sedat ve Cana'nın ilişkisinin basına yansıması dikkat çeken gelişmelerden oldu. Bu hafta Muzo'nun ilk kez dışarı çıkması ise Camdaki Kız'ın son bölümünde ekran başındakileri heyecanlandırdı. Camdaki Kız 3. son bölümü full HD aşağıdaki bağlantıdan seyredebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki kız 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 22 Nisan Perşembe yayınlanan üçüncü bölümde magazincilerin çektiği fotoğraflar Sedat'ın başına iş açıyor.

Sedat’ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan’ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan’ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana’yla buluşur. Cana, Nalan’la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat’a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan’la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat’a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.

Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?

Sedat'ın Nalan'a bir şey yaptığından şüphelenen Feride yerinde duramaz. Geçmişte de yaptığı gibi Nalan'ı zorla jinekoloğa götürür. Ne yapacağını bilemeyen Nalan çaresizliğini kabullenip doktor koltuğuna oturur. Çıkan sonuç Feride'yi tatmin edecek mi?

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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