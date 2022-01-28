Camdaki Kız 28. son bölümde Nalan'ı şoke eden haber! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

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Camdaki Kız son bölüm kesintisiz ve tek parça yayınlandı. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Camdaki Kız'ın perşembe akşamı yayınlanan 28. son bölümünde Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını öğrenirken şirkette çıkan sorunlar ise Sedat'ı köşeye sıkıştırdı. Koroğlu Ailesi’nin aldığı haberle şoke olduğu bölümün ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Camdaki Kız 28. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'la barışıp konağa döndüğü için kendini sorguluyor. Muzo ise Nalan'ın ayakta duramamasını önemseyerek hamile olabileceğini düşünüyor. Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını mı öğrenecek?

Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.

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CAMDAKİ KIZ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.