Camdaki Kız 26. son bölümde Nalan Sedat ve Melisa'nın sırrını öğrendi! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

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Camdaki Kız son bölüm kesintisiz ve tek parça yayınlandı. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Camdaki Kız'ın perşembe akşamı yayınlanan 26. son bölümünde Alper'in şantajına karşılık Feride'nin harekete geçmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Selen'in hamilelik yalanının ortaya çıkmasıyla Koroğlu Ailesi’nin adeta şoke olduğu bölümde Nalan'ın Sedat'ın gerçek yüzünü gördükten sonra ne karar vereceği de gözleri yeni bölüme çevirdi. Camdaki Kız 26. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Alper'in şantajıyla karşı karşıya kalırken, Feride durumu öğrenir. Alper'in karşısına geçen Feride, Nalan'ın öğrenmemesi gereken bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Cana'nın durumdan haberi olup olmadığını araştıran Feride, Sedat'ın yeniden Cana'yla görüştüğünü öğrenecek mi?

Tüm bunlar yaşanırken, Koroğlu Konağı'nda sırlar ortaya çıkıyor. Rafet, Melisa'nın kim olduğunu öğreniyor. Hayri'nin bu duruma açıklık getirmesi ise Muzo'yu bir hayli sinirlendiriyor. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, kıyameti koparıyor. Sedat, Cavit'in ortaklık imzasını atması için çabalarken, Rafet'le karşı karşıya geliyor. Rafet'i ikna eden kişi ise Selen oluyor. Ancak son anda Rafet'in verdiği karar değişikliği her şeyi alt ediyor. Nalan ise Sedat'ın çekmecesinden çıkardığı bellekte Melisa'yla olan görüntülerini izliyor. Nalan, şimdi ne yapacak?

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CAMDAKİ KIZ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.