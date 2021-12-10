Camdaki Kız 23. son bölümde Nalan Sema sırrını öğrendi mi? İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız'ın perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Selen'in Levent'ten sakladığı sır ortaya çıkınca ipler koptu. Feride’nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan'ın Adil'le yüzleşmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, Nalan'ın Sema ile ilgili sorduğu soruya Feride'nin ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

amdaki Kız son bölümde Sedat, Melisa'dan kurtulmak için yaptığı planda her şeyi daha da zorlaştırır ve kendisini çıkmaza sokuyor.

Nalan, Adil ve Cana'yla yüzleşir. Babasını takip eden Nalan, yaşadıkları karşısında adeta şoke olur. Adil ise kızının kendisini takip ettiğini öğrenince yıkılır. Cana, Nalan'ın hayatına farklı bir yerden yara açarken, İpekoğlu Ailesi'nin sırları gizemini korumaya devam eder. Nalan, Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri’nin yardımını ister.

Rafet’in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo’nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa’dan kurtulmak için yeni hamleler yapar. Ancak Sedat'ın yaptığı plan işe yaramazken daha da kötü sonuçlar doğurur. Sedat, büyük çıkmaza girerken Nalan, ailesinin sırrının peşine düşer.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Camdaki Kız 24. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan, gerçek annesinin Sema olduğunu öğrenecek mi?

Nalan, Feride ve Adil'in sakladığı sırrı öğrenmeye çok yakındır. Ancak Feride, Nalan'ın Sema'yı sormasının ardından sinir krizi geçirir. Nalan, saklanan eşyaların peşine düşer. Feride ve Adil, Nalan'ın bilmesi gereken gerçekleri anlatmaya karar verir.