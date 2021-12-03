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Camdaki Kız 22. son bölümde Adil Bey şoke etti İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi
Camdaki Kız 22. son bölümde Adil Bey şoke etti İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 22. son bölüm izleme ekranı, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yayınlandığı her bölüm ekranlara damga vuran dizisi Camdaki Kız'ın 2 Aralık akşamı seyirci karşısına çıkan son bölümünde, Sedat'ın Melisa ile yüzleşmesi dikkat çekerken, Feride'nin isteği ile Adil'i takip eden Nalan'ın Cana ve babasını yemekte yakalaması şoke etti. Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Melisa'nın Rafet'le mahallede karşılaşıp karşılaşmayacağı merak uyandırdı. İşte, Camdaki Kız son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Camdaki Kız son bölüm kesintisiz ve tek parça yayınlandı. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Camdaki Kız'ın perşembe akşamı yayınlanan 22. son bölümünde Muzo, Nalan’ın söylediklerinden sonra Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda kalırken, Cana ile Adil'in karşılarında Nalan'ı gördükten sonra ne açıklama yapacakları merak uyandırdı. Tüm merak edilen soruların yanıtı önümüzdeki hafta belli olacak. Camdaki Kız 22. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 22. Bölümde Nalan, babasını takip ederek Cana'yla buluşmasına şahit oluyor. Camdaki Kız son bölümde Sedat, Melisa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak onu tuzağa düşürüyor ve otel odasında beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor!

Nalan, Adil'i Cana'yla görmenin şokunu atlatamadan yaşayacağı yüzleşmelere hazır değildir. Melisa, Koroğlu Ailesi'yle her geçen gün daha da samimi olur. Muzo, ailesinin baskısıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, Hayri'nin Melisa'yı görme ihtimalinden de tedirgin olur. Feride, Adil'in gizli gizli telefonla mesajlaşmasına karşı iyice şüphelenince daha yakın takibe alır. Adil'i köşeye sıkıştırmak isteyen Feride, talihsiz bir olay yaşar.

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Nalan, Feride'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrası Adil'i takip edecektir. Kızından babasının neler yaptığını öğrenmesini isteyen Feride, Adil'in Sema'nın mezarlığına gittiğini Nalan'ın haber vermesiyle öğrenince yüreği ağzına gelir. Ancak Nalan, babasını takip etmeye devam eder. Meliha, Hayri'nin kapısına gelir. O sırada Hayri'nin evinde Rafet, Melisa'yla karşılaşacak mı? Nalan, babasını Cana'yla yakaladığı an ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi

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