Camdaki Kız 21. son bölüme Melisa Hayri yüzleşmesi damga vurdu! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Camdaki Kız son bölüm kesintisiz ve tek parça yayınlandı. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Camdaki Kız'ın perşembe akşamı yayınlanan 21. son bölümünde Melisa'yı Muzo'nun kız arkadaşı olduğu için büyük bir özenle evlerinde misafir eden Koroğlu Ailesi, sorularıyla Melisa'yı test ederken, Nalan; Cana’nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyardı. Melisa ve Hayri karşılaşması sonrası neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 25 Kasım Perşembe günü yayınlanan 21. bölümünde Nalan, Sedat'ı geri döndürmek için büyük bir mücadele verdikten sonra yaşadığı olayla şoke oluyor!

Adil’i Cana ile gören Nalan, Cana’nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır. Cana ise parasız kaldığı için Alp’in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil’le konuşmayı sürdürür.

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirir. Muzo’nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

Haberin Devamı

Muzo, Melisa'yı konağa getirirken Hayri'nin onu görmemesi için Hayri'yi gönderir. Melisa'nın en çok korktuğu da Hayri'nin onu görmesidir. Muzo gecenin sonunda Melisa'yı evine bırakmak isterken Hayri'nin gelişiyle her şey alt üst olur.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.