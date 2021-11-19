Camdaki Kız 20. son bölümde Nalan'ı şoke eden buluşma! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgi gören dizisi Camdaki Kız'ın bu perşembe sevenleri ile buluşan son bölümünde Cana ve Sedat’ın buluşmasını bekleyen Nalan’ın Cana'nın beklenmedik biriyle yemeğe çıktığını görmesi haftaya damga vurdu. Nalan’ın şoke eden buluşma sonrası ne yapacağı merak uyandırırken, Muzo'nun yalancı sevgilisi Melisa'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmesi ise haftanın en çok dikkat çeken bir diğer konusu oldu. Camdaki Kız 20. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 18 Kasım Perşembe günü yayınlanan 20. bölümünde Nalan, Sedat'ı geri döndürmek için büyük bir mücadele verdikten sonra yaşadığı olayla şoke oluyor!

Nalan, Sedat'ı geri döndürmek ve evliliğini kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Sedat'ı geri döndürmekte başarılı olan Nalan, bu kez Rafet'le konuşma yapar. Rafet, Nalan'ın yaptığı konuşmadan oldukça etkilenir ve çocuklarını tekrar bir arada görmek için harekete geçer. Feride, kızının evliliğini kurtarabilmesinden dolayı oldukça memnundur. Cana ise Alp'in şüphelerine karşı oldukça tedirgindir. Alp, Cana'nın hareketlerinden şüphelenip, işin aslını öğrenmek için harekete geçer.

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Cana, Sedat'ın hayatından çıkmak istemesinin ardından büyük bir hırsa kapılır ve hiç beklenmeyen sinsi bir plan yapar. Nalan’ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa’yı Nalan ve Sedat’la tanıştırır. Melisa'nın gerçekte kim olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşayan Muzo, bu olaydan nasıl kurtulacak? Nalan, Cana'yla Sedat'ı yakalamak üzere gittiği yerde şoke eden bir olay yaşıyor.