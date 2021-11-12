Camdaki Kız 19. son bölümde Nalan büyük ihaneti gördü! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

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Camdaki Kız son bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Kanal D ekranlarında 11 Kasım Perşembe günü 19. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'da bu hafta Nalan’ın gittiğini öğrenen Feride'nin konukta fırtınalar estirmesi dikkat çekti. Sedat’ın hisselerini Cavit’e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit’in yanında alırken havaalanında Sedat'a gelen şok telefon ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan full HD olarak seyredebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

CAMDAKİ KIZ 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat, Nalan’a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder. Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan’ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir.

Sedat’ın hisselerini Cavit’e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit’in yanında alır. Levent’in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan’ı ziyaret eder ve onu Sedat’ı döndürmesi için ikna etmeye çalışır.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.