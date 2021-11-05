Camdaki Kız 18. son bölüme Sedat'ın boşanma kararı damga vurdu! İşte Camdaki Kız son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın perşembe akşamı seyirci karşısına çıkan 18. bölümünde Sedat'ın Nalan'dan boşanma kararı alması damga vurdu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Nalan'ın gözyaşları içinde 'Keşke seni tanımamış olsaydım' demesi çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rafet, Sedat'ın hissesini de alıp şirketten ayrılmasının ardından evlatlarının hepsine kızgın ve kırgındır. Selen'in Levent'ten boşanması için emir veren Rafet, Selen'in evden ayrılmasına neden olur. Gülcihan ise kızının gidişinin ardından Rafet'le ters düşer. Levent, Selen'in sakladığı bir şeyler olduğunu düşünür ve Rafet'in karşısına geçer. Rafet'in sert tepkisiyle karşı karşıya kalan Levent, kovulunca Selen'i terk eder.

Bir diğer yandan Nalan, Sedat'a ulaşamadığını Feride'ye söyleyemez. Feride, Adil'i de alarak Koroğlu Konağı'na yaptığı ziyarette Sedat'ın ortada olmadığını ve Nalan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaştığını öğrenir. Sedat, Cana'yla kaçma planı yaparken Feride, Sedat'ın izini sürer. Nalan'la görüşmek istediğini söyleyen Sedat, onu hayal kırıklığına uğratacak kararını açıklar.

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CAMDAKİ KIZ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sedat'ın ayrılık açıklamasından sonra Nalan yıkılmıştır. Kandırıldığını düşünürken bir taraftan da aşkını kaybedecek olmanın acısını yaşar. Feride'nin sözleri ise aklında yankılanır. Hayri ise Nalan'a destek olmak için yanı başında beklemektedir.