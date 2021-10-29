Camdaki Kız 17. son bölümde Sedat'ı şoke eden plan! İşte Camdaki Kız son bölüm ve yeni bölümden ön izleme!

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Camdaki Kız'ın 28 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 17. bölümünde Hayri'nin, görüntüleri kimin yayınlattığını Muzo'ya itiraf etmesi dikkat çekti. Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Selen'e babasının Levent'ten boşanmasını söylemesi ise merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet’in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Rafet, görüntüleri izlemenin ardından soluğu Cana'nın evinde alır. Cana'ya haddini bildirmek isteyen Rafet, Cana'yı kızını örnek vererek uyarıyor. Rafet'in karşısında utanan Cana, Nalan'a yaptıkları ihaneti düşünüyor. Bu sırada Cana'yı arayan Sedat babasının orada olduğunu bilmeden rahat rahat konuşuyor. Sonunda Cana bu ilişkiyi bitirme kararını açıklıyor.

Selen'in şirketin başına geçeceğini Levent'e söylemesiyle sırlar ortaya çıkıyor. Levent, görüntüleri kendisinin yayınlattığını itiraf eder. Levent'in kardeşine karşı yaptığı bu hamleye öfkelenen Selen, Rafet'e her şeyi itiraf etmek ister. Ancak Levent'in bebek yalanı tehdidiyle karşı karşıya kalır. Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan’ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride’ye sorular sorar. Rafet’in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak evlatlarını yine bir sürpriz bekler.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı yayında! Sedat babasından intikam almak için şirket hisselerini Cahit'e satmak istiyor!

Sedat'ın babasına öfkesi bir türlü dinmez. Bu yüzden bir plan yapar ve kendine ait olan şirket hisselerini satmaya karar verir. Bu duruma Rafet ne tepki verecek?