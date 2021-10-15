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Camdaki Kız 15. son bölümde Alp'ten şoke eden hamle... İşte Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler

#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi
Camdaki Kız 15. son bölümde Alpten şoke eden hamle... İşte Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler

Camdaki Kız 15. son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 14 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde kıymetli olarak gördüğü otel ihalesini almayı hedefleyen Sedat bambaşka yollar denerken Selen'in hamilelik yalanını ortaya atması dikkat çekti. Cana ve Sedat'ın köşeye sıkıştığı Camdaki Kız son bölüme Alp'in Feride'lerin evine gelmesi damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Camdaki Kız 15. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Camdaki Kız son bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Kanal D ekranlarında 14 Ekim Perşembe günü yayınlanan 15. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'da bu hafta Alp'in Cana ve Sedat'a olan baskısı çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında her şeyi açıklamaya kararlı olan Alp'in Feride'lerin evine gelmesi ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Ancak, Camdaki Kız 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sevilen dizinin 15. bölümünü aşağıdaki bağlantıdan full HD olarak seyredebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 14 Ekim Perşembe günü yayınlanan 15. bölümünde Sedat ve Cana'nın ilişkisini öğrenen Alp, intikam planları yapıyor ve onları rezil etmekle tehdit ediyor.

Sedat ve Nalan'ın balaylarında güzel vakit geçirirken Cana’dan gelen telefon Sedat’ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan’ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul’a geri dönüyorlar. Hayri, Sedat'ın Nalan'ı aldattığını duyunca gözünü Sedat'tan ayırmaz. Feride, Nalan ve Sedat’ın yakınlaşmalarından memnundur. Nalan'ın Feride'nin kendisinden bir şeyler sakladığını düşünmesi Feride'yi şaşkına çeviriyor.

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Diğer yandan Rafet'in kıymetli olarak gördüğü otel ihalesini almayı hedefleyen Sedat bambaşka yollar denemeye kalkıyor. Cana'nın ağından kurtulamaması ise Sedat'ın başına bela oluyor. Çünkü Sedat'ın Cana'yla görüşmek için söylediği yalan gittikçe büyüyor.

CAMDAKİ KIZ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi

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