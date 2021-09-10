Camdaki Kız 10. son bölümde Nalan'ı şoke eden sözler... İşte Camdaki Kız yeni sezon ilk bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 10. bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Nalan ile Sedat’ın masalsı düğünüyle sezona veda eden dizi, Kanal D ekranlarında 9 Eylül Perşembe akşamı yeni sezonuna başladı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız'ın son bölümünde Sedat’tan uzak kalmak istemeyen Cana'nın yaptıkları dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan full HD olarak izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atıyorlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer’e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat’tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan’ın arkadaş buluşmasında alır.

Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ederler. Bu ziyaret hem Nalan için hem de Sedat için hiç iyi sonuçlanmaz. Feride'nin baskıları Sedat'ı da etkisi altına alır. Nalan, Feride'nin Sedat'la konuşmasını duyunca adeta yıkılır.

CAMDAKİ KIZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 11. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan sınırlarını aşmaya çalışıyor!

Hayatı boyunca Feride'nin ikazlarıyla karşılaşan Nalan, evliliğinde ve yeni hayatında kalıplarını yıkmaya çalışmaktadır. Öte yandan Feride'nin Nalan hakkında sakladığı sır açığa çıkmak üzeredir.

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