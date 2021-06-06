Camdaki Kız sezon finali (9. yeni bölüm) fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız sezon finalinde neler olacak?

Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Gülseren Budayıcııoğlu'nun eserinden uyarlanan Camdaki Kız, Cana ve Feride'nin arasında geçen konuşmalarla merak dolu bir bölümle sezon finali yaparak izleyenlere kısa süreliğine ara verecek. Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nalan'ın annesi, kızının mutlu olamayacağını düşünerek düğün ile ilgili Muzo'ya şoke eden bir teklifte bulunması izleyenleri meraklandırdı. Peki Nalan ve Sedat evlenebilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı 10 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yanıt bulacak...

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİ'NDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 9. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayında! Nalan ve Sedat'ın düğünleri olacak mı?

Nalan ve Sedat'ın düğün zamanı yaklaşırken köşkte ilginç olaylar olmaya başlıyor. Muzo, Nalan'ın içindeki iyi niyeti görüp ona destek olmaya devam ederken Nalan'ın annesi, kızının mutlu olamayacağını düşünerek düğün ile ilgili Muzo'ya şoke eden bir düşüncesinden bahsediyor. Feride Hanım, Muzo'yu arayarak düğünün yapılıp, yapılamayacağı hakkında konuşmak istediğini söylüyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Muzo odasında fenalaşan Nalan’ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır?

Nalan’a gittikçe bağlanan Sedat, Cana ile geçirdiği gecenin pişmanlığını duymaktadır. Ancak Cana’nın pes etmeye ve Sedat’tan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Cana’nın attığı cüretkar bir adım, Rafet Koroğlu’nu çıldırtır.

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek midir?

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