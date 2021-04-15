Camdaki Kız Sema kimdir? Sema karakterinin sırrı merak konusu oldu
Camdaki Kız dizisinde Sema karakterinin sırrı merak konusu oldu. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan'ın annesinden gördüğü psikolojik şiddette Sema karakterinin de etkisi olduğu ortaya çıktı. Peki, Camdaki Kız Sema kimdir?
Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır. Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir. Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir. Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan’ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan’ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Kızının ölümü ardından bir daha eskisi gibi olmayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.