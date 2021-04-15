Camdaki Kız Sema kimdir? Sema karakterinin sırrı merak konusu oldu

Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır. Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir. Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir. Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan’ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan’ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Kızının ölümü ardından bir daha eskisi gibi olmayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.

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