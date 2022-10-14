Camdaki Kız perşembenin galibi oldu…

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 52. bölümü heyecan dolu anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın 13 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 52. bölümünde; Gülcihan’ın yanına sığınan Cana’nın yardımına Cavit koştu. Ziyaretiyle Selen’i şaşırtan Emir ona şirketlerinin aralarındaki işi halletmek için akşam yemeği teklif etti. Sedat’la ayrılma fikri kafasına yatan Nalan; onu otelde yakaladı. Rafet, aileye Gülcihan’la boşanacağını açıkladı. Hayri’yi ise konağın bahçesinde Pera karşıladı.

