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Camdaki Kız perşembenin galibi oldu…

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#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 10:49

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız 52. bölümüyle AB kategorisinde 5,08 reyting ve 15,37 izlenme payı, ABC1 kategorisinde ise 5,77 reyting ve 15,30 izlenme payı ile perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 52. bölümü heyecan dolu anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın 13 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 52. bölümünde; Gülcihan’ın yanına sığınan Cana’nın yardımına Cavit koştu. Ziyaretiyle Selen’i şaşırtan Emir ona şirketlerinin aralarındaki işi halletmek için akşam yemeği teklif etti. Sedat’la ayrılma fikri kafasına yatan Nalan; onu otelde yakaladı. Rafet, aileye Gülcihan’la boşanacağını açıkladı. Hayri’yi ise konağın bahçesinde Pera karşıladı.

Camdaki Kız perşembenin galibi oldu…


Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D’de...

 

 

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#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi

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