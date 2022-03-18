Camdaki Kız Perşembe’nin galibi oldu…

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Dizinin bu bölümünde, Feride, Nalan ve Hayri’nin yakınlığından rahatsız oldu ve hem kızını hem de Hayri’yi bu konuda uyardı. Babası tarafından cezalandırılan Sedat, hiç alışık olmadığı bir dünyayla tanıştı. Feride tarafından ölüme terkedilen Cana, ondan intikam almak için babasından yardım istedi ve Nalan’ın Feride’nin torunu olduğunu öğrendi. Nalan’ın yaşadıklarından duyduğu pişmanlıkla mücadele edemeyen Adil, gerçekleri Nalan’a söylemeye karar verdi ancak Adil ve Nalan’ın buluşması, Adil’in geçirdiği kalp krizi ile bölündü.

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Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...