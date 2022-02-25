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“Camdaki Kız” Perşembe’nin galibi oldu…

#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Gülseren Budayıcıoğlu
“Camdaki Kız” Perşembe’nin galibi oldu…

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız, yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan 32’ inci bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 8,35 reyting ve yüzde 19,81 izlenme payı ile birinci oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın 32. bölümünde Sedat ile aralarında ne olduğunu öğrenmek üzere Cana’nın karşısına çıkan Nalan, evliliğini korumak için adımlar attı. İlişkisinin tehlikeye girdiğini hisseden Sedat ise yalanlarını sürdürerek, Cana ile geçmişini saklamaya devam etti. Billur ve Nalan’ın akşam yemeğine davet edilen Hayri, içtenliği ve samimiyetiyle ikisini de etkiledi. Ne Nalan ne de Hayri, bu yemeğin üzerlerinde bıraktığı etkiyi uzun süre atabildi. Cana’yı yaptıklarına pişman etmeye kararlı olan Alp, son çare olarak Nalan’a ulaştı.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...

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