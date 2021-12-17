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“Camdaki Kız” Perşembe’nin en çok izlenen yapımı oldu…

#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Cihangir Ceyhan
“Camdaki Kız” Perşembe’nin en çok izlenen yapımı oldu…

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, 24’üncü bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 8,95 reyting ve yüzde 22,08 izlenme payı ile birinci oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın bu bölümünde, Sema hakkındaki gizemi çözmek üzere Feride’yi sıkıştıran Nalan, Feride’nin sinir krizi geçirmesine tanık oldu ama bu sırrın peşini bırakmadı. Feride ise geri adım atmayarak, Nalan’ı Sema’nın onun ablası olduğuna inandırdı. Alper’in tehdidi üzerine Cavit’ten yardım isteyen Sedat’a, yeni otelde ortak olma şartını koşan Cavit’in teklifi konakta bomba etkisi yarattı. Hayri’nin ısrarıyla gittiği holdingte Rafet ile karşılaşan Melisa, köşeye sıkıştı.

“Camdaki Kız” Perşembe’nin en çok izlenen yapımı oldu…

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….

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