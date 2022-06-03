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Camdaki Kız perşembe akşamına damga vurdu

#Camdaki Kız#Kanal D#Reyting
Camdaki Kız perşembe akşamına damga vurdu

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız, 45’inci bölümüyle bu hafta da zirvede yer aldı. Dizi, Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 6,56 reyting ve 20,31 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 6,68 reyting ve 18,73 izlenme payı ile birinci olarak perşembe gününün en çok izlenen yapımı oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 45’inci bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

 Dizinin bu bölümünde; Hayri, Nalan’ın telefonu ve itirafı üzerine İstanbul’a ve konağa geri döndü.  Hayri’ye karşı hisleri yoğunlaşan Nalan, onu Billur’la görünce çok kıskandı ve ikisini takip etti. Pera’ya öfkesi geçen ve ona tekrar güvenmeyi seçen Muzo, Pera’ya bir kez daha evlenme teklif etti. Selen ve Feride ise bir olup Cana’yı kaçırdılar.

 Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...

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#Camdaki Kız#Kanal D#Reyting

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