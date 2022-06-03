Camdaki Kız perşembe akşamına damga vurdu

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 45’inci bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Dizinin bu bölümünde; Hayri, Nalan’ın telefonu ve itirafı üzerine İstanbul’a ve konağa geri döndü. Hayri’ye karşı hisleri yoğunlaşan Nalan, onu Billur’la görünce çok kıskandı ve ikisini takip etti. Pera’ya öfkesi geçen ve ona tekrar güvenmeyi seçen Muzo, Pera’ya bir kez daha evlenme teklif etti. Selen ve Feride ise bir olup Cana’yı kaçırdılar.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...