Camdaki Kız perşembe akşamına damga vurdu…

Haberin Devamı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 41’inci bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla bir kez ekrana damgasını vurdu.

Dizinin bu bölümünde; Sedat, Nalan ve Hayri’nin fotoğrafını gördükten sonra sinirlerine hakim olamayıp Nalan’a hesap sordu. Nalan ise, kendini dahi şaşırtacak bir kararlılıkla Sedat’a karşı tavrını korudu. Sedat ve Nalan arasındaki tartışmaya kulak misafiri olan Hayri, önce Cana’nın sonra da magazincilerin peşine düştü. Pera’nın kim olduğunu öğrenen Rafet bu işi bozmak için uğraşırken Muzo, Pera ile evlilik kararını ailesine açıkladı.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...

