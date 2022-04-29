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Camdaki Kız perşembe akşamına damga vurdu…

#Camdaki Kız#Kanal D#Gülseren Budayıcıoğlu
Camdaki Kız perşembe akşamına damga vurdu…

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız, ekrana gelen 41’inci bölümüyle bu hafta da zirvede yer aldı. Dizi, Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 6,24 reyting ve yüzde 18,03 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 6,42 reyting ve 17,16 izlenme payı alarak perşembe gününün en çok izlenen yapımı oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 41’inci bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla bir kez ekrana damgasını vurdu.

 Dizinin bu bölümünde; Sedat, Nalan ve Hayri’nin fotoğrafını gördükten sonra sinirlerine hakim olamayıp Nalan’a hesap sordu. Nalan ise, kendini dahi şaşırtacak bir kararlılıkla Sedat’a karşı tavrını korudu. Sedat ve Nalan arasındaki tartışmaya kulak misafiri olan Hayri, önce Cana’nın sonra da magazincilerin peşine düştü. Pera’nın kim olduğunu öğrenen Rafet bu işi bozmak için uğraşırken Muzo, Pera ile evlilik kararını ailesine açıkladı.

 Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...

Camdaki Kız perşembe akşamına damga vurdu…


 

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#Camdaki Kız#Kanal D#Gülseren Budayıcıoğlu

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