Camdaki Kız nerede çekiliyor? Nalan'ın oturduğu yalı hangi ilçede? Camdaki Kız çekim yerleriyle de dikkat çekti

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisinin ilk tanıtımının çekimleri Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleşmişti.

İstanbul’un da dekor olduğu çekimde Nostaljk Tramvay’ın da görüldüğü anlar ilgi çekmişti. Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik’in yer aldığı tanıtım çekiminde, özel olarak hazırlanan cam dekor kullanıldı.

Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakterinin yaşadığı yalı, deniz manzarasıyla herkesi büyüledi. Yalı, İstanbul Beykoz Kanlıca’da bulunuyor. Denize sıfır manzarasıyla ilgi odağı ola yalı Fatih Sultan Mehmet köprüsünü de görmektedir.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?