Camdaki Kız ne zaman, hangi günler, saat kaçta yayınlanıyor?
Camdaki Kız ne zaman yayınlanıyor sorusuna alacağı cevapla heyecan dolu bölümleri kaçırmak istemeyen pek çok izleyici, Kanal D'nin yayın akışı programını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız ne zaman ve hangi günler ve saat kaçta yayınlanıyor? İşte, Kanal D'nin yayınladığı bilgiler çerçevesinde Camdaki Kız yayın günleri bilgisi
Aile baskısı dolayısıyla tam anlamıyla hayatını yaşayamayan Nalan isimli bir genç kızın hayatını anlatan Camdaki Kız, yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, Camdaki Kız ne zaman ve hangi günler yayınlanıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Camdaki Kız ne zaman yayınlanıyor? İşte, o bilgiler
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Camdaki Kız dizisi, her hafta perşembe akşamları saat 20.00 itibariyle izleyici karşısına çıkıyor.
CAMDAKİ KIZ KONUSU
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.