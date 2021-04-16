Burcu Biricik'in başrolünde oynadığı Camdaki Kız dizisi ekranları kasıp kavurmaya devam ediyor. Konusu ve karakterleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Camdaki Kız, Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin sürekli korse giymesi ile konuşuluyor. Peki, Camdaki Kız Nalan neden korse giyiyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

CAMDAKİ KIZ NALAN NEDEN KORSE GİYİYOR?

Nalan'ın korse giymesine yönelik "Bunu da giyeceksin. Her genç kıza bu yaşlarda başlar. Namusunla evlenene kadar bu giyilecek." ifadelerini kullanan Feride, kızına yönelik korumacı tavırları ve söylemleri ile dikkat çekiyor.

Korse giydirmesinin nedenini, "Kendini erkeklerden korumalısın. Nikah memurunun karşısına çıkana kadar kimsenin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Eğer öyle bir şey yaparsan, seni evlatlıktan reddederim. Benden gizli bir şey yaparsan nasıl olsa duyarım, sana dünyayı zindan ederim." sözleriyle de vurgulayan Feride'nin, neden böyle bir tavır sergilediği ilerleyen bölümlerde geçmişine inilmesiyle ortaya çıkacak.

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