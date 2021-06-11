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Televizyon
Haber Giriş: 11.06.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Camdaki Kız muhteşem bir sezon finali ile ekrana geldi

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Camdaki Kız muhteşem bir sezon finali ile ekrana geldi

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı dizisi Camdaki Kız, sezon finali ile Perşembe akşamı (10 Haziran) ekrana geldi. Dizi, AB ve ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olarak bir kez daha zirvedeki yerini aldı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın yayınlanan sezon finali bölümü Kantar Media’nın verilerine göre AB kategorisinde 11.06 reyting 30.94 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.62 reyting 26.93 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.

Feride’den Cana’ya “Cehennem” tehdidi...
Camdaki Kız’ın sezon finaline Feride’nin Cana’ya gözdağı verdiği sahne damgasını vurdu. Feride, düğün bitiminde Cana ve Sedat'ı yan yana görür. Sedat'tan ayrılamayan Cana'yı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Feride, Cana'yı yalnız yakaladığı yerde saçından asılarak Sedat'tan uzak durması için tehdit eder. Cana'nın ise hiçbir şeyden korkusu yoktur. Ancak Feride, tüm gücünü kullanarak Cana'nın canını yakmaya hazırdır.

Camdaki Kız muhteşem bir sezon finali ile ekrana geldi

Geçmişte aynı kadını seven Muzo ve Sedat’ın büyük yüzleşmesi...
Dizinin sezon finalinde büyük bir sır da açığa çıkmış oldu. Muzaffer ve Sedat, geçmişte Nalan'a benzeyen sarışın bir kadını sevmiştir. Muzaffer’in, Sedat'a Nalan'ı hak etmediğini söylemesi üzerine Sedat, öfkeyle abisine geçmişteki olayı hatırlatır. Muzo, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda bir kez daha sert bir tavırla uyarır.

Camdaki Kız muhteşem bir sezon finali ile ekrana geldi

Hayri Kim?
Dizide bir de yepyeni bir sürpriz ortaya çıktı. Nalan, gözyaşları içinde ağlarken omzuna dokunan kişi Hayri izleyici de büyük merak uyandırdı.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni sezonda Kanal D’de....

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