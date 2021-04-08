Camdaki Kız kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun hayatı ve kitapları

Son yıllarda kitaplarının dizilere uyarlanmasıyla gündemde olan Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara’da serbest hekimlik yaptı.

Hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkardı. 2005 yılında hastaların sosyal güvencelerini kullanarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserlerini yayınladı. 2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Kitaplarında yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı.

Mesleki Birikim ve Kalem Ustalığı ile Ortaya Çıkan Unutulmaz Eserler

Madalyonun İçi ile yazarlığa ilk adımını atan Gülseren Budayıcıoğlu, dört yıl aradan sonra Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü adlı kitabını da yayımladı. Sonraki yıllarda bu eserleri Hayata Dön, Kral Kaybederse ve Camdaki Kız takip etti. Tüm kitaplarında engin mesleki deneyimlerinin yanı sıra kaleminin gücünü de yeniden ispatlayan Gülseren Budayıcıoğlu, hayatı ve kendinizi daha derinlemesine kavrayabilmeniz için sizi kitapları ile tanışmaya davet ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu Kitapları Hangi Dizilere Uyarlandı?



Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yer aldığı “İstanbullu Gelin” dizisi “Hayata Dön”; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Zuhal Gencer gibi isimlerin rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi “Camdaki Kız”; Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan, Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ve Melisa Sözen gibi oyuncuların oynadığı “Kırmızı Oda” ve Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Mert Asutay ve Açelya Devrim Yılhan'ın oynadığı "Masumlar Apartmanı" dizileri ise “Madalyonun İçi” isimli kitaplarından uyarlanmıştır.

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