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Camdaki Kız Hayri'nin karısı Türkan’ı kim canlandıracak? Farah Zeynep Abdullah’tan iddialara yanıt

#Camdaki Kız#Camdaki Kız Hayri'nin Karısı#Farah Zeynep Abdullah
Camdaki Kız Hayrinin karısı Türkan’ı kim canlandıracak Farah Zeynep Abdullah’tan iddialara yanıt

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Cihangir Ceyhan’ın kadroya Hayri karakteriyle dahil olması ardından gözler Türkan karakterine çevrildi. Dizinin uyarlandığı kitapta 3 çocuk babası olan Hayri’nin Türkan isimli bir eşi var. Henüz dizide görülmeyen Türkan ile ilgili farklı isimler ortaya atıldı. En son Masumlar Apartmanı’nın kadrosunda yer alan Farah Zeynep Abdullah da iddia edilen isimler arasındaydı.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Nur Sürer’in başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın kadrosuna yeni sezonda Cihangir Ceyhan da katılmıştı. Hayri'nin eşi Türkan'ı oynayacak ismin Masumlar Apartmanı'ndan sezon finalinde ayrılan Farah Zeynep Abdullah olacağı iddia edilmişti. Yeni filmi Bergen'in hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu, özellikle sosyal medyada yayılan iddialara açıklık getirdi. Abdullah, "Camdaki Kız'a gelmiyorum" paylaşımıyla söylentilere son noktayı koydu.

HAYRİ KARAKTERİ HAKKINDA

Yoksul bir aileden gelen Hayri'nin ailesi o küçük yaştayken hayatını kaybetmiştir. Çevresi tarafından sevilen biridir, dobra, samimi ve yardımseverdir.

Evli ve çocuklu olan Hayri'nin Rafet Koroğlu'nun şoförü olarak çalışmaya başlaması Koroğlu Ailesi ile temasının başlangıcı olur.

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