Camdaki Kız Hayri'nin karısı Türkan’ı kim canlandıracak? Farah Zeynep Abdullah’tan iddialara yanıt

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Nur Sürer’in başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın kadrosuna yeni sezonda Cihangir Ceyhan da katılmıştı. Hayri'nin eşi Türkan'ı oynayacak ismin Masumlar Apartmanı'ndan sezon finalinde ayrılan Farah Zeynep Abdullah olacağı iddia edilmişti. Yeni filmi Bergen'in hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu, özellikle sosyal medyada yayılan iddialara açıklık getirdi. Abdullah, "Camdaki Kız'a gelmiyorum" paylaşımıyla söylentilere son noktayı koydu.

HAYRİ KARAKTERİ HAKKINDA

Yoksul bir aileden gelen Hayri'nin ailesi o küçük yaştayken hayatını kaybetmiştir. Çevresi tarafından sevilen biridir, dobra, samimi ve yardımseverdir.

Evli ve çocuklu olan Hayri'nin Rafet Koroğlu'nun şoförü olarak çalışmaya başlaması Koroğlu Ailesi ile temasının başlangıcı olur.