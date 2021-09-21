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Camdaki Kız Hayri kimdir? Hayri yeni bölümde ortaya çıkıyor

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Camdaki Kız Hayri kimdir Hayri yeni bölümde ortaya çıkıyor

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri ilk kez ortaya çıktı. Sezon finalinde yalnız ismi gözüken "Hayri" karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyordu. 21 Eylül tarihli bölüme dair ipuçları veren fragmanda Hayri karakteri ilk kez görülüyor. Peki, Camdaki Kız Hayri'nin hikayesi nedir? Cihangir Ceylan kimdir?

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Camdaki Kız Hayri karakterini kimin oynayacağı belli oldu. Gülseren Buğdaycıoğlu aynı ismi taşıyan kitabından uyarlanan dizide Hayri karakterini Cihangir Ceylan canlandıracak. Önümüzdeki bölümlerde Nalan'ın hayatında önemli rol oynaması beklenen Hayri'nin yüzü ilk kez 12. bölümde görüldü. 

KİTAPTA HAYARİ KARAKTERİ

Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. 

CİHANGİR CEYLAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır.

 

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