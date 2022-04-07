Camdaki Kız Feride ölecek mi? Nur Sürer diziden ayrılacak mı? Tüm gözler Camdaki Kız yeni bölümünde!

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Camdaki Kız Feride ölecek mi? sorusu dizinin yeni bölümü öncesinde gündeme geldi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölüm tanıtımında, Feride'nin vasiyetini mektuba yazdığı görüldü. Adil'in ardından Feride'nin de ölüm sinyalleri verilmesi izleyenleri meraklandırdı. Adil'in fotoğrafı ile dertleşen Feride'nin yazdığı mektup kendi canına kıyacağı sinyallerini verdi.

CAMDAKİ KIZ FERİDE ÖLECEK Mİ?

Adil'in ölümünden sonra durumu daha çok kötüye giden Feride, kızı Nalan'ın Hayri ile yakınlaştığını gördükten sonra büyük bir yıkım daha yaşamıştı. Adil'in fotoğrafı ile dertleşen Feride'nin fragmanda vasiyetini yazdığı görüldü. Feride karakterini oynayan Nur Sürer'in Camdaki Kız'dan ayrılıp ayrılmayacağı 7 Nisan Perşembe akşamı belli olacak.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Feride, Nalan ve Hayri’nin yakınlaşmasını durdurabilecek mi?

Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride’ye yakalanır. Nalan ve Hayri arasında yaşanabileceklerden korkan Feride ise, bunu engellemek adına Koroğlu Konağı’na taşınmaya karar verir. Pervin’le görüşmeye giden Cavit, Rafet ile Pervin'in bir geçmişleri olduğundan şüphelenir. Muzo, üzüldüğü bir anda Pera’ya sığınınca, ikili arasındaki yakınlık iyice artar. Hayri’nin kaybolan cüzdanını bulan Nalan, korktuğu gerçekle karşılaşacaktır.