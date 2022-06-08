Camdaki Kız ekibinin set arası Kıbrıs tatili!

Haberin Devamı

Kıbrıs’a giden dizi ekibi, sosyal medya hesaplarından eğlenceli anlarını paylaştı.

Enis Arıkan, ekip arkadaşlarının yolculuk esnasındaki doğal pozlarını gizlice yakalayarak tek tek Instagram hesabına yükledi.

Oyuncu, ayrıca şu notu da yazdı: “Bizim ekip bacağıma sıkacak.” Diğer oyuncular da tatilden bol bol video çekip hayranlarının beğenisine sundu.

Ayrıca Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Tuğrul Tülek de Kıbrıs’ta kaldıkları otelin bahçesinde sevdikleri şarkıları söyleyerek herkesi eğlendirdi.

“Camdaki Kız”ın oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler yer alıyor.

Haberin Devamı