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Camdaki Kız ekibinden Polonezköy hatırası!

#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Feyyaz Şerifoğlu
Camdaki Kız ekibinden Polonezköy hatırası

“Camdaki Kız” dizisinin oyuncuları Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek ve Enis Arıkan, Polonezköy’de yapılan bir çekimde buluştu.

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Kanal D’nin OGM Pictures yapımı dizisi “Camdaki Kız”ın beş oyuncusu; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek ve Enis Arıkan, InStyle Türkiye dergisine konuştu.

Polonezköy’de birlikte objektiflere poz veren oyuncular, dizinin kadın sorunlarını merkezine alan senaryosu hakkında konuştu. Burcu Biricik, karakteri Nalan’ın uğradığı aile baskısının normal olmadığını gözler önüne serdiklerini anlattı:

“Hikâyemizde göstermeye çalıştığımız şey bu baskının ve psikolojik şiddetin bir aile üyesinden geliyor diye normal karşılanmaması gerektiği. Eğer bu hikâyede alınması gereken bir ders varsa biri sana bu zorbalığı dayatıyorsa orada ciddi bir problem vardır.”

Tuğrul Tülek de bir izleyicinin yaptığı paylaşımın kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, “Nalan’ın hikâyesini izlemenin onu nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü, güçlendirdiğini anlatıyordu. Bu hikâyenin birilerinin hayatına katkı sağladığını bilmek, bu tür paylaşımları okumak bana güç veriyor ve yaptığımız işe daha da inanmamızı sağlıyor” dedi.

Camdaki Kız ekibinden Polonezköy hatırası

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#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Feyyaz Şerifoğlu

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