Camdaki Kız dizisinde Hayri kim?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından sahneye uyarlanan Camdaki Kız dizisine yeni bir karakterin dahil olacağı ortaya çıktı. Kitapta yer alan Hayri karakteri ilk kez Camdaki Kız’ın sezon finalinde görünecek. Düğün günü Nalan’ın omzuna dokunan Hayri’nin kim olduğu merak ediliyor.



HAYRİ KİMDİR?



Nalan, Sedat’ın ilgisiz tavırlarından dolayı ağır bir depresyona girer. Sedat’ın babası Rafet Bey ise, gelini Nalan’a bir şoför tahsis eder. Nalan’ın yanında çalışması için işe alına Şoför Hayri, bir süre sonra, köşkte dengeleri değiştirecektir. Kocasından boşanan Nalan, evli ve 3 çocuklu Hayri ile yeni bir yola ayrımına girecektir.

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