Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? İşte Camdaki Kız dizisinin konusu ve oyuncuları

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile 8 Nisan’da yayın hayatına başlayacak.

Güzelliğiyle göz dolduran, saf ve naif karakteriyle sevilen, küçüklüğünden bu yana el bebek gül bebek büyütülen, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın; annesi ve bakıcısı tarafından yıkanıp, hazırlandığı sahneler “Camdaki Kız”ın tanıtımına damga vurdu. Etkileyici müziği ile de dikkat çeken tanıtımda beyazlar içindeki Nalan’ın hüzünlü hali merak uyandırdı.

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