Camdaki Kız ne zaman başlayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç gibi isimler de yer alacak. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak, hangi günler yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Camdaki Kız, her perşembe günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

CAMDAKİ KIZ HİKAYESİ VE OYUNCU KADROSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

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