“Camdaki Kız” başarısını kutladı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu edinen Camdaki Kız’ın sezon finali bölümü çekiminde seti, dizinin yapımcısı Onur Güvenatam ziyaret etti. Başarılı bir sezonu geride bırakan

Camdaki Kız ekibi ve OGM Pictures’ın kurucusu Güvenatam, hep beraber pasta keserek başarılarını kutladılar.

Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingin zirvesinden inmeyen dizi, yeni sezonda da güçlü hikayesi ile ekranlarda olacak.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.

Dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alırken, dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

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