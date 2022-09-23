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“Camdaki Kız” AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu

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#Kanal D#Camdaki Kız#Yeni Sezon
“Camdaki Kız” AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 13:19

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız yayınlanan 49.bölümüyle AB kategorisinde 12,91 izlenme payı ve 4,62 reyting ile Perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 49’uncu bölümü heyecan dolu anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan 49’uncu bölümünde; Muzo’yu yerde baygın bulan ev halkı çok endişelendi ama kısa sürede yemek yemediği için bayıldığı anlaşıldı. Sedat’ı hapishanede çaresiz görmeye dayanamayan Rafet Cana’dan yardım istedi. Alp ise Sedat’la ilgili şikayetini geri almak için Cana’dan bebeği aldırmasını istedi. Kendisine bırakılan notun sahibini arayan Nalan, Hayri ile konuşmak için evden gizli buluştuğu sırada Sedat’ın eve dönmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...

Camdaki Kız 50. Bölüm FragmanıCamdaki Kız 50. Bölüm Fragmanı
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