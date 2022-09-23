“Camdaki Kız” AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 49’uncu bölümü heyecan dolu anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan 49’uncu bölümünde; Muzo’yu yerde baygın bulan ev halkı çok endişelendi ama kısa sürede yemek yemediği için bayıldığı anlaşıldı. Sedat’ı hapishanede çaresiz görmeye dayanamayan Rafet Cana’dan yardım istedi. Alp ise Sedat’la ilgili şikayetini geri almak için Cana’dan bebeği aldırmasını istedi. Kendisine bırakılan notun sahibini arayan Nalan, Hayri ile konuşmak için evden gizli buluştuğu sırada Sedat’ın eve dönmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...